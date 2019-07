Expo, Sala condannato a 6 mesi e al risarcimento di 45 mila euro

La sentenza

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo, e' stato condannato a 6 mesi. Lo hanno deciso i giudici della Decima sezione penale del Tribunale di Milano, convertendo la pena in un risarcimento pecuniario di 45 mila euro. Nel processo Sala era imputato per falso ideologico e materiale sulla vicenda "Piastra" di Expo 2015.

La vicenda

La sentenza vede tra gli imputati il sindaco Giuseppe Sala, in qualita' di ex commissario unico di Expo, accusato di falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, il 31 maggio del 2012, vennero sostituiti due componenti della commissione di gara, in quanto incompatibili, per l'assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell'Esposizione universale del 2015. I sostituti pg Vincenzo Calia e Massimo Gaballo, a maggio, hanno chiesto la condanna per il primo cittadino ad un anno e un mese davanti ai giudici della decima sezione penale (presidente del collegio Paolo Guidi). L'indagine sull'appalto della Piastra dei servizi ha avuto un percorso travagliato: era finita al centro dell'ormai noto scontro in Procura tra l'allora capo Edmondo Bruti Liberati e l'aggiunto Alfredo Robledo e venne, poi, avocata dalla Procura generale che la tolse ai pm e nelle nuove indagini fu iscritto Sala nel registro degli indagati.

Il sindaco, accompagnato dal difensore Salvatore Scuto, entrato in Tribunale, non ha rilasciato dichiarazioni. Sala ha respinto l'accusa in aula anche in un esame davanti ai giudici nei mesi scorsi spiegando di non essere stato consapevole della retrodatazione di quei due verbali che sono serviti per sostituire due commissari incompatibili. Oltre a Sala, nel processo e' imputato, tra gli altri, anche l'ex manager di Expo, Angelo Paris.

La difesa

"Nonostante il continuo uso dell'avverbio certamente da parte della procura generale, manca la prova completa e univoca della consapevolezza di Sala". E uno dei passaggi delle controrepliche della difesa di Giuseppe Sala imputato, in qualità di ex commissario unico di Expo nel processo sulla cosiddetta Piastra, con l'accusa di falso materiale e ideologico. Ciò che emerge dalla "corretta lettura dei testimoni, dal contenuto delle intercettazioni e degli sms è che - spiega all'avvocato Salvatore Scuro in aula - non c'è nessun tipo di elemento, anche indiretto, che possa portare alla conclusione che Sala abbia mai partecipato alla decisione" relativa alla retrodatazione dell'atto di nomina di una commissione di gara di un appalto sull'opera portante dell'Esposizione universale. "Questo è il dato storico che viene consegnato al vostro giudizio dall'istruttoria dibattimentale", aggiunge il difensore che non risparmia stoccate all'accusa 'colpevole' di "alcune cadute, anche di stile". Al centro della vicenda giudiziaria la commissione che doveva assegnare l'appalto dell'opera portante dell'evento, poi vinto dalla ditta Mantovani con un maxi ribasso. Due componenti della commissione nominata il 15 maggio 2012 risultano incompatibili per ricoprire l'incarico. L'atto di annullamento e il nuovo verbale di nomina dei due sostituti viene sottoscritto il 31 maggio, ma la data riportata in calce è quella del 17 maggio 2012. Una retrodatazione di 13 giorni per evitare eventuali ricorsi, quindi di dover ripetere la gara e mettere a rischio, visti i tempi stretti, l'inaugurazione di Expo. Una retrodatazione "non rilevante che non danneggiava nessuno", di cui "non c'era nessuna necessità, non c'era nessun pericolo di ricorso al Tar", ma dettata da una scelta legale, sottolinea l'altro difensore, l'avvocato Stefano Nespor. Sala esegue, ma "non si è accorto" di quella data alterata. "Nessuno può sostenere che ci sai consapevolezza e questo impedisce di formulare un giudizio di colpevolezza. La difesa non ha nascosto nulla, la decisione giusta è un giudizio di assoluzione", concludono i legali. La sentenza è attesa alle ore 13.