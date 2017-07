Beppe Sala

Expo, Sala: memoria depositata da avvocati chiarisce molte cose



"Non voglio commentare, però mi sembra che la memoria dei miei avvocati chiarisca molte cose. Proprio per questo ritengo giusto che il lavoro lo facciano gli avvocati, non ho commentato dall'inizio e continuerò a non farlo", lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - poco prima di entrare a un incontro in Città Metropolitana - commentando la memoria difensiva che i suoi avvocati hanno depositato in Procura. Nella vicenda della Piastra di Expo, il sindaco è indagato per turbativa d'asta e falso.