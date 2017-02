Beppe Sala

Expo, Sala su post: "Anac benvoluta, sua presenza per situazioni anomale"



Nei controlli contro le infiltrazioni della criminalità nel post Expo "la presenza di Anac credo serva per lavorare su situazioni anomale in particolare". Lo ha setto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della seduta congiunta delle commissioni Antimafia di Comune e Regione. "Avendo avuto tantissime interlocuzioni, abbiamo capito su cosa l'Anac si concentra in particolare, laddove ad esempio non c'è gara per situazioni di particolare rilievo. L'azione di Anac è sempre benvoluta", ha detto il sindaco.