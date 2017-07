Beppe Sala

Expo, Sala: tutto trasparente e con approvazione del cda



"Mi sembra tutto molto trasparente, il cda ha approvato tutto". Così Giuseppe Sala commenta gli atti della Gdf nell'ambito dell'inchiesta su Expo: ho sempre contato sulle mie decisioni e sul mio senso di responsabilità. Il sindaco è indagato per falso e turbativa d'asta





L'INTERVENTO DEL SINDACO - "Non parlo, ha parlato il mio avvocato, concordo con quello che ha detto lui. Nella sintesi, mi sembra tutto molto trasparente, il cda ha approvato tutto". Cosi' Giuseppe Sala ha commentato gli atti della guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta su Expo?. "Tutto e' trasparente, ho sempre contato sulle mie decisioni, sul mio senso di responsabilita' e sul mio sapermi prendere delle responsabilita' anche per altri a volte", ha continuato il sindaco di Milano ed ex ad di Expo 2015, indagato per falso e turbativa d'asta.

Sono "tranquillissimo", ha poi aggiunto Sala. "Mi pare che tutto si sia svolto nella massima trasparenza", ha insistito. Riferira' in Consiglio comunale? "In consiglio o alla capigruppo", ha risposto.