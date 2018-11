Export di cultura e tempo libero: Milano da record in Italia

Export di cultura e tempo libero: Milano prima in Italia

Milano è la città che guida la classifica italiana di esportatori di prodotti culturali made in Italy. Secondo quanto emerge da un'elaborazione della camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, nei primi dei mesi del 2018 il volume complessivo delle esportazioni delle imprese milanesi attive nel settore della cultura e del tempo libero è stato pari 171 milioni di euro, in crescita del 6,8%, e rappresenta un ottavo del totale nazionale che vale circa 3 miliardi di euro all'anno (a giugno si era attestato a 1,4 miliardi di euro, con un aumento del 13,4%). Dopo la provincia di Milano, i territori italiani più orientati all'exporto di prodotti culturali sono quelli di Forlì-Cesena, Modena e Treviso.

I principali mercati di sbocco sono Francia - prima per prodotti editoriali, fotografia e articoli sportivi -, Stati Uniti - primi per prodotti delle attività creative e di intrattenimento (+24%), delle biblioteche e degli archivi (+62,6%) e per strumenti musicali (+37,9%) - e Germania. In forte crescita per Polonia (+66,1%), Spagna e Svizzera (+28%). Tra le prime 15 anche Giappone, Cina e Hong Kong.