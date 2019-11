Fabio Massa di Affaritaliani.it Milano ospite da Le Fonti TV

Domani Fabio Massa, responsabile di Affaritaliani.it Milano, sarà ospite della giornalista, Manuela Donghi, conduttrice di Le Fonti TV, dalle 9.30 alle 10, per parlare del convegno Direzione Nord, che si svolgerà 2 e 3 dicembre prezzo Fondazione Stelline, in corso Magenta a Milano. L'evento, dedicato a temi politici e strettamente legati all’attualità italiana, si compone di una serie di panel a cui parteciperanno protagonisti di spicco dello scenario politico italiano. Sarà l’occasione per parlare degli scenari futuri in cui il nostro Paese si troverà coinvolto e di come ascoltare la voglia di riscatto di aziende e cittadini.

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business.