Fabrizio Corona, la pg: "Deve tornare in carcere"

Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere: la richiesta della pg Nunzia Gatto

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, pure troppo secondo la procuratrice generale Nunzia Gatto che ne ha chiesto il ritorno in carcere. Secondo lei, l'ex re dei paparazzi ha violato in più occasioni le regole dell'affidamento terapeutico in prova. La richiesta è stata formulata oggi nell'udienza di oltre quattro ore davanti ai giudici della Sorveglianza di Milano che si sono riservati di prendere una decisione nei prossimi giorni.

Nel suo lungo e articolato intervento ripreso dall'Agi, l'Avvocato Generale dello Stato Nunzia Gatto, qui nelle vesti di rappresentante della Procura Generale, ha portato documenti e video che dimostrerebbero la sistematica violazione delle regole imposte dal Tribunale della Sorveglianza. Ha mostrato ai giudici, tra le altre, anche le immagini della lite al 'Grande Fratello Vip' tra Corona e Ilary Blasi e quelle relative agli insulti rivolti all'indirizzo del sostituto pg Maria Pia Gualtieri ("Non capisce niente") fuori dall'aula del processo d'appello (poi si era scusato e il magistrato ha ritenuto di non querelarlo per diffamazione).

Per il magistrato, non può rientrare nel concetto di 'attività lavorativa' la "partecipazione rissosa" alle tramissioni televisive e, nel caso specifico del 'GF vip', Corona non avrebbe chiesto le autorizzazioni per andarvi. Autorizzazioni che, in base ai diktat dei giudici, deve sempre ottenere quando si sposta da Milano e sta fuori oltre le 23. Il 19 giugno scorso, già il pg Antonio Lamanna aveva chiesto la revoca dell'affidamento terapeutico in prova, concesso per la dipendenza psicologica dalle droghe, e i giudici della Sorveglianza si erano poi presi tempo fino ad oggi per effettuare ulteriori valutazioni.

Nel loro provvedimento, i giudici scrivevano di avere bisogno di relazioni più approfondite dall'Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna) e di valutare la situazione per un tempo più lungo. Proprio sulla base di queste 'carte' e dei video recuperati dalla polizia giudiziaria, oggi Nunzia Gatto ha sostenuto che a Corona deve essere revocato l'affidamento terapeutico concesso il 21 febbraio con 'effetto retroattivo'. Cioè, se i giudici dovessero accogliere la richiesta del Tribunale, la parte di pena scontata in affidamento sinora verrebbe 'cancellata' e per l'ex agente fotografico sarebbe tutto da rifare.

"Quello che sta facendo Corona può essere definito 'esecuzione della pena?", si è chiesta Nunzia Gatto. E, in particolare, ha fatto riferimento alla trasmissione del 'Grande Fratello Vip' e alla lite con la conduttrice del programma, Ilary Blasi, da lui definita "caciottara". "Sono arrivate tantissime segnalazioni di violazioni delle regole imposta dai giudici", ha affermato Gatto, secondo la quale la situazione non è migliorata dopo che, nel giugno scorso, la Sorveglianza si era presa del tempo per valutare il percorso dell'ex 'fotografo dei vip'. Nonostante in quell'occasione fossero emersi dei dubbi sul rispetto delle prescrizioni, Corona avrebbe continuato a non essere ligio alle regole.