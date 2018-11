Fabrizio Corona resta libero. Respinta la richiesta di carcere

Corona: resta libero, respinta richiesta carcere

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta della Procura Generale di Milano di far tornare Fabrizio Corona in carcere. E' stato quindi confermato all'ex 're dei paparazzi' l'affidamento in prova terapeutico.

Sono tutte positive le relazioni relativamente al percorso che Fabrizio Corona sta facendo fuori dal carcere nella comunita' dove e' affidato in prova a scopo terapeutico. Cosi' scrivono i giudici Giovanna Di Rosa e Simone Luerti nella loro relazione di una trentina di pagine, respingendo quindi le richieste fatte dalla rappresentante della Procura Generale, Nunzia Gatto, nell'udienza del 26 novembre scorso, quando per oltre 4 ore davanti ai giudici della Sorveglianza aveva spiegato le evidenti violazioni del regime che il fotografo dei vip perpetrava. Nel suo lungo e articolato intervento Gatto aveva portato documenti e video che dimostrerebbero la sistematica violazione delle regole imposte dal Tribunale della Sorveglianza; e aveva mostrato ai giudici, tra le altre, anche le immagini della lite al 'Grande Fratello Vip' tra Corona e Ilary Blasi e quelle relative agli insulti dell'ex 're dei paparazzi' all'indirizzo del sostituto pg Maria Pia Gualtieri ("Non capisce niente") fuori dall'aula del processo d'appello (poi si era scusato e il magistrato ha ritenuto di non querelarlo per diffamazione). Per il magistrato, non poteva rientrare nel concetto di 'attivita' lavorativa' la "partecipazione rissosa" alle trasmissioni televisive. L'affidamento in prova dunque continuera' con delle prescrizioni precise: non dovra' mai rientrare piu' tardi delle 23.30 a casa e dovra' presentarsi ai controlli medici e ai colloqui con gli psicologi.