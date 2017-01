Fabrizio Corona, sequestrato "tesoro" da 840mila euro in Austria

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: sequestrati all'ex re dei paparazzi 840mila euro custoditi in due cassette di sicurezza di una banca di Innsbruck, in Austria. Il sequestro di questi soldi, gia' congelati dalla guardia di finanza a novembre scorso, e' stato disposto oggi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Il 10 ottobre scorso il 'fotografo dei vip' era stato arrestato in seguito a un'inchiesta della Dda milanese insieme con la sua storica segretaria Francesca Persi, ora ai domiciliari. Era della donna la casa dove, nel sottotetto, erano stati trovati 1,7 milioni di euro in contanti, anche quelli sequestrati dalla guardia di finanza. Proprio lei, secondo gli inquirenti, avrebbe trasportato i soldi in Austria nascosti in una borsa e dell'esistenza della somma nella banca austriaca aveva parlato lo stesso Corona nell'interrogatorio di garanzia. Oggetto di sequestro, nel corso dell'indagine, e' stato anche l'appartamento di lusso (oltre due milioni di euro il valore) in corso Como, che Corona aveva fatto intestare a un altro collaboratore.