Faceva shopping compulsivo, il giudice le toglie i soldi e la carta credito



Pavia, è dovuto intervenire il giudice per fermare una donna che negli ultimi anni ha speso oltre 30 mila euro per comprare vestiti, scarpe e borse griffate.



Uno shopping compulsivo che è stato bloccato dal magistrato che - per evitare il prosciugamento del conto corrente della 49enne - ha nominato un amministratore di sostegno. Così facendo non saranno più nelle sue disponibilità carte bancomat e carte di credito, così come richiesto dai familiari che hanno cercato di aiutarla.