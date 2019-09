Fadil, pm: "Morte per malattia, cause ignote". Omicidio: inchiesta archiviata

Fadil, il procuratore: "Morte per malattia, cause ignote"

"La consulenza ha dato una risposta certa sulla malattia, ma non e' assolutamente possibile capire la causa che l'ha generata". Lo ha spiegato il procuratore di Milano Francesco Greco nella conferenza stampa sugli esiti degli accertamenti svolti dai medici legali sul corpo della testimone dei processi Ruby, Imane Fadil, morta il primo marzo scorso. La malattia accertata e' l'aplasia midollare a causa della quale il midollo ha smesso di funzionare. Al telefono con il suo legale poco prima della morte avvenuta a marzo, Fadil disse: "Sentivo che volevano avvelenarmi e farmi fuori".

Avviata la richiesta di archiviazione per l'inchiesta per omicidio

La Procura ha ad ogni modo depositato questa mattina la richiesta di archiviazione dell'inchiesta aperta per omicidio volontario sul caso di Imane. "La conclusione - spiega il pm Tiziana Siciliano nel corso di una conferenza stampa - è che non siamo in grado di dimostrare scientificamente che vi siano stati elementi esogeni in grado di causare la morte di Imane Fadil. La causa ultima di morte, che ora possiamo affermare con certezza grazie a una serie di approfondimenti che non hanno lasciato nulla al caso, è una aplasia midollare, le cui cause non sono state accertate come spesso accade con questo tipo di patologia".

Nelle consulenza depositata dal pool di medici legali incaricati dalla Procura di Milano di chiarire le cause della morte di Imane Fadil, si legge che "le scelte terapeutiche degli ultimi giorni, successive alla diagnosi formale di aplasia midollare, non sono state coerenti con tale diagnosi". Tuttavia, si precisa che "qualunque corretta terapia immunosoppressiva con o senza trapianto di midollo osseo, avrebbe richiesto molte settimane prima di poter modificare la storia clinica naturale di questa malattia. Per queste considerazioni - e' la conclusione - non vi sono elementi indicativi di profili di colpa medica. Ne' e' ipotizzabile una responsabilita' dell'equipaggio intervenuto a casa della ragazza qualche giorno prima del ricovero".

L'aplasia midollare, la malattia che ha ucciso Imane Fadil, "uccide 50 persone all'anno in Italia e spesso ha un esito fatale". Lo ha spiegato il pm Luca Gaglio nel corso di una conferenza stampa sull'indagine per chiarire le cause della morte di Imane Fadil. "L'aplasia midollare, associata a epatite acuta - si legge nella consulenza - costituisce un'entita' clinica estremamente rara e di estrema gravita' in cui l'esito infausto e' purtroppo frequente sia come conseguenza dell'insufficienza epatica che di quella emopoietica"