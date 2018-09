Fake news, ecco chi avvelena i pozzi dell'informazione (per 600 euro al mese)

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta... Pinocchio. Eccoci qui, eccoci tornati: ci siamo ancora. L'estate sta finendo un anno se ne va, un altro anno insieme. Bene così, a me fa molto piacere potervi dire la mia su un fatto del giorno, specialmente quelli per i quali non dobbiamo troppo gioire, ma anzi magari incavolarci. Eccoci, allora. Voi state bene? Pronti a sentire un po' di schifezze? Pronti, via. Oggi potrei parlarvi dei lavori infiniti al Pirellone. Potrei parlarvi dei giochi di potere, delle nomine, della politica. E invece parto da un articolo pubblicato sul Corriere della Sera a un tizio, il cui nome è assolutamente irrilevante, che ha una caratteristica: è apparso almeno una volta sulle vostre bacheche Facebook. E almeno una volta lo avete letto. Magari vi siete indignati, o magari avete capito subito che si trattava di una fake news di cui assolutamente non preoccuparsi. Ecco, questo tizio, che abita in un posto depresso del Sud, e che è disoccupato, vive grazie alla pensione della madre e ai 600 euro che google gli "passa" ogni giorno grazie alla pubblicità sul suo sito, il cui nome io non dirò perché non voglio fargli un favore. Questo tizio ogni giorno spamma su Facebook notizie false, stronzate, titoli sparati sopra foto assurde, razzismo spicciolo. E fa più clic del Corriere, per capirci. Guadagna quei 600 euro, e avvelena l'intero sistema. Il suo sito è più visitato di quello di un grande giornale, e quello che c'è sopra è senza alcun controllo e in generale è merda. Merda, così dobbiamo definirla e così la definiamo. Gli italiani se la mangiano. Poi si lamentano. Per mangiarne ancora il giorno dopo: fake news, razzismo, falsità, una pazzia. Ma la cosa peggiore è che costui avvelena i pozzi dell'informazione per 600 euro al mese. E che sta facendo scuola: altri si stanno avviando sulla sua strada. Ecco, è di fronte a queste cose che tifo asteroide. O forse tifo per il reddito di cittadinanza, che poi avrà comunque lo stesso effetto dell'asteroide: conti pubblici alla malora, ma almeno questi non avranno la scusa dell'indigenza per scrivere cazzate sul web.