Fallimento California Bakery: tentativo di concordato preventivo

Fallimento California Bakery: la catena di prodotti alimentari made in Usa ma tutta milanese avviata venti anni fa sembra giunta al capolinea davanti al tribunale di Milano lo scorso 17 dicembre, con i suoi 150 dipendenti che hanno tuttavia chiesto di poter accedere al concordato preventivo per cercare la strada del risanamento. Lo riporta Repubblica, che riferisce dei sempre crescenti problemi della Bakery, avviata come piccolo punto vendita in corso Concordia e poi cresciuta con diversi ristoranti tra Milano e Bergamo.