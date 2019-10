False fatture e 'ndrangheta, 34 arresti in Lombardia e Calabria. VIDEO

False fatture e 'ndrangheta, 34 arresti in Lombardia e Calabria

Una maxi-operazione di polizia e Guardia di Finanza ha portato a 34 arresti tra Lombardia e Calabria per reati tributari e fiscali, estorsione e indebito utilizzo di carte di pagamento. La retata ha colpito un complesso sistema per l'emissione di false fatture attraverso societa' cooperative, in cui erano coinvolti anche soggetti legati alla 'ndrangheta. Sequestrati beni per oltre 13 milioni di euro, comprese abitazioni riferibili a un commercialista gia' tenutario di scritture contabili di societa' della cosca dei Piromalli. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Milano e dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Como e delle compagnie di Como e Olgiate Comasco della Guardia di Finanza, sono state coordinate dalla procura di Como e hanno consentito di fare luce su un complesso sistema fraudolento che, mediante lo sfruttamento strumentale e illecito di numerose societa' cooperative e il ricorso allo strumento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, garantiva ingenti guadagni agli indagati, alcuni dei quali legati alla criminalita' organizzata calabrese.

Il sistema che ha portato alle violazioni tributarie e fiscali contestate, spiega in una nota il procuratore della Repubblica di Como Nicola Piacente e' stato ingegnato da Massimiliano Ficarra (commercialista di Gioia Tauro, gia' tenutario di scritture contabili di societa' riferibili alla nota famiglia Piromalli) e Cesare Pravisano (ex funzionario di banca). Ai quali si e' poi aggiunto il commercialista comasco Bruno De Benedetto. Questi professionisti, utilizzando le loro competenze nel settore bancario avevano ideato e messo in piedi un sistema di frode finalizzato all'evasione fiscale, che e' andato avanti ininterrottamente dal 2010. Secondo la ricostruzione, Ficarra e Pravisano, creavano delle societa' cooperative (che godono di agevolazioni fiscali), a cui formalmente attribuire l'assunzione del personale dipendente. Le indagini hanno permesso di accertare che le cooperative oggetto di indagine erano tali solo sulla carta, ma di fatto erano vere e proprie societa' operanti prevalentemente nel settore delle pulizie e facchinaggio, intestate a prestanome. Le pseudo-cooperative, che lavoravano in subappalto per conto dei consorzi, riferibili a Pravisano e Ficarra, rimanevano in attivita' per circa due anni generando volumi d'affari piuttosto consistenti, mediamente oltre 1 milione di euro, che pero' venivano completamente nascosti al Fisco in quanto le cooperative non presentavano alcuna dichiarazione fiscale. Trascorso il periodo di operativita', le cooperative venivano lasciate inattive e ne venivamo costituite di nuove che operavano nello stesso modo, con gli stessi clienti e nelle quali venivano trasferiti i soci/dipendenti i quali, nella gran parte dei casi, non erano neanche a conoscenza di essere inquadrati come tali.