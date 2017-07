Farmacie, convenzione con la Regione per digitalizzare il sistema

Giulio Gallera

"Le farmacie rappresentano un presidio importante sul territorio, per questo con il rinnovo della convenzione per l'utilizzo dei sistemi informativi Regione Lombardia punta al potenziamento del loro ruolo come punto di accesso per l'orientamento ai bisogni al fine di offrire al cittadino risposte piu' pronte e servizi piu' precisi". Lo ha detto l'Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera commentando l'approvazione in Giunta regionale, del rinnovo della Convenzione con le farmacie per l'utilizzo della piattaforma tecnologica SISS (Sistema informativo socio-sanitario) da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dei cittadini. La convenzione prevede anche una forte spinta verso la digitalizzazione di tutti i rapporti tra le farmacie stesse e la Regione Lombardia "Le farmacie - ha spiegato Gallera - gia' offrono ai cittadini, tramite una specifica piattaforma digitale, alcuni servizi come la prenotazione di visite ed esami, la registrazione delle autocertificazioni E30/E40, la registrazione del consenso informato. Un sistema piu' integrato permettera' l'ampliamento di questi servizi". Partiranno da settembre le prime sperimentazioni sull'applicazione piu' ampia della digitalizzazione dei rapporti tra farmacie e Regione, che consentira' alla farmacia - sempre piu' connessa ai sistemi regionali - insieme a Regione Lombardia di offrire servizi sempre piu' efficienti. "Prosegue la collaborazione tra le farmacie lombarde e la Regione Lombardia, che pone questa Regione all'avanguardia in Italia in molti campi - ha dichiarato Annarosa Racca Presidente di Federfarma Lombardia - Grazie alla collaborazione con l'Assessore Gallera e' stato varato il rinnovo di questo accordo che rappresenta un fondamentale passo verso la farmacia del futuro sempre piu' integrata nel sistema sanitario regionale".