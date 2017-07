Farnesina, Alfano: Milano simbolo di diplomazia economica



"Milano è la capitale economica d'Italia, per questo abbiamo deciso di concludere la XII Conferenza degli ambasciatori in questa citta' che ha un grande valore simbolico per la diplomazia economica, strumento che va via via potenziandosi fino a ottenere risultati importanti e concreti, quantificati in un apporto alla crescita del Paese pari all'1% del PIL". Cosi' il ministro degli Esteri Angelino Alfano, in vista dell'appuntamento conclusivo della XII Conferenza degli ambasciatori, in programma domani a Milano, presso l'Hagar Bicocca.



Dopo aver già approfondito il tema della crescita nelle sessioni romane della Conferenza degli Ambasciatori durante la quale si sono anche tenuti circa 400 incontri tra ambasciatori e imprese, a Milano - sottolinea Alfano - avremo la presentazione del rapporto IPSOS "Be-Italy", la presentazione del "Global Attractiveness Index" da parte di The European House - Ambrosetti e una approfondita discussione sul valore del "marchio Italia"".



Un appuntamento "di grande rilevanza che si svolgera' presso l'hangar Bicocca della Pirelli, azienda che ben rappresenta l'eccellenza italiana e che interpreta al meglio il concetto di sistema Paese, tanto da aver ideato una serie limitata di pneumatici colorati, nell'edizione speciale tricolore, che saranno donati a 10 ambasciate nel mondo".