Fasci del Lavoro, il sindaco invita Boldrini in paese

Fiamma Negrini, la candidata dei "Fasci italiani del Lavoro" che ha ottenuto il 10,41%

FASCI DEL LAVORO, INVITATA LA BOLDRINI IN PAESE

Le polemiche non si allentano sul comune Sermide-Felonica all’indomani delle elezioni che hanno visto l’exploit dei Fasci Italiani del Lavoro con l’ingresso della candidata Fiamma Negrini in consiglio comunale. Mentre sui social si rincorrono notizie di ogni genere, come riporta la Voce di Mantova, il neo-sindaco Mirco Bortesi ha invitato il presidente della Camera Laura Boldrini in paese per toccare con mano il clima di tranquillità che vi si respira.