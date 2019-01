Fascismo: presidio Anpi contro Casapound a Sesto

Ci sara' anche la presidente nazionale di Anpi, Carla Nespolo, al presidio organizzato domani pomeriggio a Sesto San Giovanni in piazza della Resistenza, in segno di protesta per la concessione da parte del sindaco dell'ex Stalingrado d'Italia, Roberto Di Stefano, di uno spazio comunale a Casapound, per un convegno "contro l'Europa".

La conferma arriva dal presidente provinciale di Anpi Milano, Roberto Cenati, che spiega che al presidio promosso da loro e organizzato dal Comitato Antifascista di Sesto, ha aderito anche l'Associazione Nazionale Ex Deportati Campi Nazisti, Aned, e varie sigle sindacali. "Saremo in diverse centinaia - e' l'auspicio di Cenati - dal pomeriggio, dalle 16 in poi, in piazza. E' doveroso, e' la prima volta in 70 anni che Sesto concede uno spazio pubblico a una organizzazione neo fascista".

"Tra l'altro sara' un convegno contro l'Europa - aggiunge Cenati - al quale partecipera' un parlamentare della Lega e un consigliere comunale di Forza Italia, che sebbene il suo partito sia a favore dell'Europa, in questo modo si schiera contro". Il primo cittadino nonostante la mobilitazione e la raccolta di firme contro la concessione dello spazio al movimento di estrema destra, firmata anche dall'ex segretario Pd Pierluigi Bersani, non cambia idea.

"Al sindaco Roberto Di Stefano - continua - abbiamo fatto giungere attraverso l'Anpi il messaggio che c'e' uno statuto del Comune di Sesto San Giovanni che apertamente si dichiara contro il fascismo. Due anni fa il sindaco di centro sinistra Monica Chitto', non aveva concesso a Forza Nuova una sede del Comune facendo leva su questo statuto". Ma stavolta pare proprio non abbia convinto Di Stefano.