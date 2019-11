Milano

Giovedì, 21 novembre 2019 - 14:26:00

"Fascisti di m..." e viene aggredito da militanti di destra in via San Vittore Quattro militanti di estrema destra hanno aggredito un uomo di 38 anni reo di avergli urlato "fascisti di m..." mentre attaccavano manifesti di CasaPound, in via San Vittore a Milano. L'episodio è accaduto attorno alla mezzanotte e mezza della notte scorsa. L'automobilista ha notato i 4 mentre attaccavano i manifesti con la scritta "Credimi la tua rabbia cambiera' questo Paese" e gli ha urlato l'insulto. A quel punto i 4 ragazzi, con testa rasata e abiti neri, l'hanno raggiunto e gli hanno spaccato un finestrino col casco, oltre ad averlo colpito con la scopa sporca di colla che stavano usando per attaccare i manifesti. L'uomo e' poi scappato e fortunatamente non ha riportato grosse conseguenze. Sul caso indaga la Digos.