Fashion, Herno apre uno store in via Montenapoleone

Herno aprirà un nuovo store al civico 3 di via Montenapoleone, Milano, negli spazi attualmente occupati da Sutor Mantellassi. Un punto vendita da 250 metri quadrati su due livelli nel cuore del Quadrilatero, per un trasloco da via Sant'Andrea che sarà concluso in tempo per la fashion week di settembre. Herno aprirà contemporaneamente anche a Parigi. In entrambi gli store, riferisce Pambianconews.com, una libreria, simbolo della storia dell’azienda che quest’anno festeggia il 70esimo anniversario. Altri elementi distintivi saranno la fontana e le pareti di verde verticale. Le collezioni A/I 2018-19 uomo, donna e bambino, saranno esposte sulla trave in acciaio corredata dal simbolico gancio in metallo con cinghie in cuoio.