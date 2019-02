Fashion Week, con Vogue Italia un evento al giorno e un disco party

Fashion Week, un evento al giorno con Vogue Italia: il calendario

Aprono e chiudono due appuntamenti dedicati alla scoperta di nuovi talenti che è, da molti anni, nel Dna del brand. The Next Green Talents, frutto della collaborazione tra Vogue Italia e YOOX, è la seconda edizione che guarda alla sostenibilità, e nona del progetto ideato nel 2011 da Franca Sozzani e Federico Marchetti. L’iniziativa inaugura su invito nella serata del 20 febbraio e rimane aperta al pubblico nei due giorni successivi nelle sale di Palazzo Morando. Sette i brand selezionati in tutto il mondo e invitati a presentare le loro collezioni Autunno/Inverno 2019-2020; novità di questa edizione, per sottolineare il tema della sostenibilità, è la creazione da parte di ogni designer di un capo realizzato con materiale upcycling che, sarà in vendita su YOOX in concomitanza all’evento. Giovedì 21, con una cena per un centinaio di persone, Vogue Italia e Pomellato celebrano nella Chiesa San Paolo Converso i 25 anni di carriera di Mert and Marcus, duo di fotografi che ha rivoluzionato l’immagine della fotografia di moda e ritratto le più grandi star, compresa Kendall Jenner, top model e social celebrity, protagonista della copertina dell’ultimo numero del mensile.

Due i party. La festa clou della settimana sarà quella organizzata venerdì 22 a MiB Milano: si chiama Disco Vogue Italia, prevede un dj set di James Righton e Sergio Tavelli e, a mezzanotte, “Midnight spaghetti”, un momento orchestrato dallo chef Davide Oldani. Da anni Vogue Italia, brand che da sempre celebra l’estetica e il bello attraverso la forza dell’immagine, mette la propria autorevolezza al servizio della promozione del cibo sano, della convivialità e di una dieta equilibrata. Proprio da questo concetto nasce l’hashtag della serata: #yescarbs. Un invito a mangiare bene e di gusto, un inno a godersi la vita.

Sabato 23, serata a tema “Berlino Underground” per il lancio di HUGO eyewear organizzato al Club Plastic da Vogue Italia, L’Uomo Vogue e Hugo Boss, con i graffiti realizzati dai creativi del brand di streetwear Bad Deal.

La sera del 24, durante un dinner ristretto organizzato dalla International Fur Federation con il supporto di Vogue Talents, si tiene la finale di REMIX 2019, il contest dedicato ai giovani designer internazionali, dove vengono premiati i 3 Fur Designer di nuova generazione, tra i 10 finalisti di oltre 100 candidati provenienti da 23 paesi diversi.