Fashion week: Jacob Cohen in Rinascente con un iconico jeans couture

Jacob Cohen in Rinascente

In occasione della chiusura della fashion week maschile il 17 gennaio Jacob Cohen è stato presente con un iconico jeans della nuova collezione SS17 nelle vetrine del tempio meneghino dello shopping, la Rinascente, reinterpretate in chiave artistica con la costruzione di un paio di jeans couture. Così il brand di luxury denim sinonimo di sartorialità esclusivamente “made in Italy”, ha voluto rendere omaggio alla sartorialita’ italiana con un richiamo alla migliore tradizione artistica del nostro paese.



Una “cornice” d’eccezione per la collezione Jacob Cohen, denim ma non solo – abiti, camicie, capispalla, pelle e accessori originali hanno ampliato l’offerta del brand dalla celebre “etichetta in cavallino” disponibile all’interno del department store. Lo scenario è quello di un’installazione artistica in cui il jeans viene esploso in tutti i suoi elementi che rimangono sospesi nello spazio.