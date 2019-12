Fast&Furious sulle strade di Lecco: incastrati dalle telecamere

Si sono dati appuntamento per mettere in strada la sfida di «Fast and Furious» sulle strade di Dervio (Lecco) sull’alto Lago di Como. Una sfida tra una Bmw e un'altra fuoriserie elaborata scattata a un incrocio con le evoluzioni filmate da un complice al telefonino. La Polizia locale grazie alle telecamere della videosorveglianza è risalita ai due protagonisti. Nei guai un lecchese della Valsassina e l’altro della zona di Bellano (Lecco): 12 punti della patente decurtati e tre verbali da 290 euro ciascuno per rumori molesti notturni, eccesso di velocità e inversione di marcia a un’intersezione. Chi ha filmato le evoluzioni invece si è visto decurtare 7 punti della patente e in più dovrà pagare un verbale da 160 euro.