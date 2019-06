Fatebenefratelli, attesa di 12 ore: padre e figlio aggrediscono infermiere

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Un infermiere del Fatebenefratelli di Milano è stato aggredito da due pazienti, padre e figlio, esasperati da una attesa per essere visitati che si era protratta per ben dodici ore. I fatti sono avvenuto al pronto soccorso oftalmico dell'ospedale milanese: ieri l'operatore addetto al triage è stato preso a pugni e spunti e minacciato di morte. Contusione alla spalla anche per la guardia giurata giunta in suo soccorso. E l'Usb denuncia: ormai da tempo, c'è un solo medico al pronto soccorso invece dei due previsti dagli standard minimi. Ed anche la situazione degli infermieri è gravissima, dal momento che spesso un solo infermiere deve fare le operazioni di triage e assistere anche i medici nelle sale, condizione abbondantemente fuori da quanto previsto dalle regole. Al momento dell'aggressione il medico e l'infermiere erano impegnati tra l'altro in una gravissima emergenza per assistere un bambino di quattro anni che si era conficcato una forbice nell'occhio.

"In particolare per il pronto soccorso, ormai da un anno stiamo aspettando risposte dalla direzione sanitaria dopo che attraverso i nostri delegati, che le vivono quotidianamente sulla propria pelle, avevamo segnalato il verificarsi di analoghe situazioni. Rimangono la disperazione e la frustrazione di medici e personale sanitario, sempre in prima linea per garantire un servizio importante e necessario ai cittadini, ma che malgrado le tante segnalazioni non ottengono risposte né dalla dirigenza aziendale né dagli amministratori della sanità regionale".Nel frattempo, denuncia ancora l'Usb, in settimana è giunto il rinvio di un incontro che avevamo fissato con l'Assessorato Regionale al Welfare per parlare della situazione dei Pronto Soccorso di Abbiategrasso - già chiuso durante le ore notturne - e di Merate che rischia di fare la stessa fine. I delegati USB dell'ASST Fatebenefratelli - Sacco stanno organizzando un presidio che si terrà nei prossimi giorni.