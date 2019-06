FDN: l'intervista a Francesco Ferri Presidente Lombardia Informatica

"Il modello di presa in carico del paziente cronico della regione – ha spiegato il presidente di Lombardia Informatica Francesco Ferri durante FDN2019 - è un punto d’eccellenza a livello nazionale, ma la Lombardia fa scuola anche a livello europeo nell'approccio Open Innovation. Lombardia Informatica è in prima linea, al fianco di Regione nella sfida per la riforma della cronicità; la trasformazione digitale rappresenta già oggi, e lo sarà sempre di più, l'elemento abilitante di un sistema in grado di connettere tutti gli attori e i flussi informativi, consentendo di perseguire benefici organizzativi, di risparmio di spesa e miglioramento della la qualità, reale e percepita, del servizio sanitario. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita del cittadino attraverso un modello che non solo riesca a predire le problematicità cliniche ma soprattutto ad offrire la next best medical action".



