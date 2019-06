FDN2019, l'intervista video a Federico Protto ad Retelit

La trasformazione digitale come occasione di progresso, elemento di competitività delle aziende e di miglioramento dei processi della pubblica amministrazione, ma anche come un elemento da tenere sotto controllo perché utilizza i nostri dati personali. Delle opportunità e dei rischi della trasformazione digitale si è parlato nel corso di Futuro Direzione Nord, che si è tenuta a Milano il 6 e 7 giugno scorsi.



Nel suo intervento Federico Protto, Amministratore Delegato Retelit, ha sottolineato come “le aziende italiane del tessuto industriale ma anche della PA si stanno trasformando grazie alle tecnologie. La vera novità è che il digitale dà delle possibilità di business e apre nuovi mercati. Ad esempio con l’e-commerce che è un canale di vendita che prima non c’era. L’ Industria 4.0 poi è diventato un vero elemento di competitività per l’Italia che è la seconda manifattura in Europa”.





