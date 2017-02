Marghera district

FederModaMilano: lunedì “Academy” sul tax free shopping



IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Lunedì 6 febbraio 2017, dalle ore 10, presso la sede di Confcommercio Milano (corso Venezia 47 - sala Turismo) FederModaMilano, con Federazione Moda Italia e in collaborazione con Global Blue, organizza un “Academy” sul tax free shopping, cioè sulle opportunità di recupero dell’Iva sugli acquisti effettuati in Italia da cittadini extra Ue. Un corso – gratuito e aperto a tutti gli imprenditori e collaboratori - per agevolare le attività commerciali a vendere di più, e meglio, agli stranieri extra Ue (cross selling); a conoscere le novità fiscali e gli aggiornamenti sull’operatività del Tax free che non ha alcun costo per gli operatori commerciali, ma può generare notevoli opportunità di business. “Abbiamo voluto quest’evento – afferma Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e FederModaMilano (Confcommercio Milano) - perché riteniamo sia fondamentale per la Milano del dopo Expo continuare a lavorare sul marketing territoriale, sulla nostra capacità di accoglienza, offrendo occasioni ai turisti - non solo al segmento business – per continuare a visitare Milano e il nostro territorio ed apprezzarne il valore”. “L’iniziativa del 6 febbraio – conclude Borghi - si propone di supportare al meglio gli stranieri nelle procedure di recupero dell’Iva e nell’offrire loro informazioni su dove andare, con chi parlare e come espletare le pratiche più velocemente. Un servizio di qualità e moderno per chi ama il Made in Italy”. Intervengono: Paolo Foresi, direttore Servizi tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (“Novità fiscali sul Tax free”); Nicoletta Aromando, account manager Global Blue (“Nuova procedura aeroportuale – Otello/validazione elettronica - cenni sulle disposizioni di legge relative all’emissione online delle fatture Tax free e relative implicazioni; Vip service presso Global Blue Lounge per i clienti vip”). L’evento è rivolto non solo a chi non conosce e non ha ancora operato con il Tax free, ma anche - e soprattutto – a chi già utilizza efficacemente il servizio e vuole conoscere novità operative e indicazioni sulle disposizioni aeroportuali a supporto del servizio, comprese quelle appena introdotte dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016 sull’emissione delle fatture in modalità elettronica.