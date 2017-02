Fedez e J-Ax: causa da 100mila euro a un locale per una foto su facebook

Fedez e J-Ax: il fotomontaggio che circola su facebook

I rapper Fedez e J-Ax chiedono 100mila euro a un locale di Milano che ha condiviso su facebook un fotomontaggio in cui appaiono nelle vesti di Zoolander

Fedez e J-Ax dichiarano guerra ad un locale di Milano, il Sio Cafè sito nel quartiere Bicocca, con una richiesta danni di 100mila euro. Il motivo? Un fotomontaggio pubblicato sulla pagina facebook del locale in cui i due compaiono nelle vesti dei protagonisti di Zoolander, il film cult con Ben Stiller e Owen Wilson che ironizza sulle assurdità del mondo della moda.

Il fotomontaggio gira in rete da prima che lo rilanciasse il Sio Cafè ed il suo significato è da ricercarsi nella querelle che ha visto contrapposto Fedez con altri due rapper, Marracash e Guè Pequeno, con il primo che ha ironizzato su Fedez in quanto sarebbe "l’unico babbo della storia dell’umanità che va alle sfilate di moda con il bodyguard". Ma a Fedez, ed al suo partner artistico e di affari J Ax, a sua volta rappresentato nel fotomontaggio, non è andato giù che ad usare l'immagine fosse um'impresa commerciale, che, secondo i legali, realizzerebbe così "un’operazione promozionale" avvalendosi "illegittimamente dell’immagine" dei due rapper "senza averne ottenuto l’autorizzazione". Da qui la richiesta di risarcimento di 50mila euro l'uno.

Come racconta oggi il quotidiano Il Giorno, i gestori del locale sarebbero tuttavia già stati contattati per chiudere in via extragiudiziale la vicenda con una richiesta di soli 5mila euro a rapper. Ma i due fratelli Sio ora intendono andare sino in fondo. E su facebook dicono: "A noi pare una follia. Ci ha sorpreso che due artisti affermati possano accanirsi per un contenuto satirico e contro un locale come il nostro che veicola anche la loro musica, fa ballare i ragazzi e paga loro dei diritti! Ci stupisce che due artisti all’apice della fama che rivendicano sfacciatamente il loro tenore di vita, vadano poi a caccia di ulteriori introiti tramite azioni legali così spericolate. Dove sono finiti tutti i bei discorsi sulla libertà della Rete, sulla democrazia che è anche libertà di critica e di satira?".