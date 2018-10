Fedez, la festa e la gaffe: "Diciamo che diamo in beneficenza?" - VIDEO

Fedez-Ferragni, il video che smaschera la strategia delle scuse

Quella festa a sorpresa, dentro un supermercato, con lanci e sprechi di cibo, ha fatto infuoriare i follower. E i follower, per loro, sono troppo importanti. Così Fedez e Chiara Ferragni sono corsi ai ripari con video e post di scuse: "La location e tutto il cibo mangiato/toccato sarebbe stato pagato e (se avanzava) portato a casa da noi, ed avevamo previsto di fare una grossa spesa il giorno dopo da donare in beneficenza", ha spiagato Chiara Ferragni sui social.

Poi, però, salta fuori un video pubblicato in esclusiva da Tabloit.it. Un video girato durante la festa, nel momento in cui il divertimento lascia spazio all'imbarazzo e alla preoccupazione. Fedez scorre il feed sul telefono e comincia a leggere le critiche, chiama la madre-manager e si consulta con Chiara: "Cosa facciamo, diciamo che diamo in beneficenza?" si legge sul labiale del giudice di X Factor. Non proprio una bella figura...