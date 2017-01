Feltrinelli e Anthos entrano nella Società Editrice Milanese

Riccardo Cavallero

Il Gruppo Feltrinelli e Anthos produzioni di Maite Bulgari sono entrati a far parte di Sem, Società Editrice Milanese, casa editrice fondata nella primavera dello scorso anno da Riccardo Cavallero, ex dg Libri Trade della Mondadori, e Mario Rossetti, socio fondatore di Fastweb. I due gruppi hanno acquisito rispettivamente il 37,5 ed il 15%. Un 10% delle quote è andato infine ad un gruppo di investitori privati.

“Siamo convinti che queste partnership ci permetteranno di esplorare nuovi spazi e possibilità nel settore dell’editoria, tradizionalmente poco dinamico e resistente al cambiamento”, ha commentato l’ad di Sem Riccardo Cavallero, come riporta primaonline.it.

“Abbiamo deciso di essere al fianco di SEM e di promuovere questa nuova avventura editoriale non solo perché convinti dalla qualità e dall’esperienza dei promotori, che hanno immaginato una piccola casa editrice con lo sguardo molto proiettato al futuro, ma anche per il focus di SEM sulla letteratura di genere che integra l’offerta dei nostri marchi editoriali”, sono invece le parole di Roberto Rivellino, amministratore delegato di Gruppo Feltrinelli.