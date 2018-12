Milano

Martedì, 11 dicembre 2018 - 07:44:00 Femminicidio: ergastolo per ex assessore leghista nel Pavese Condannato all'ergastolo in Appello il 64enne Franco Vignati, ex assessore leghista di Chignolo Po che ha ucciso la ex compagna e badante che lo voleva lasciare