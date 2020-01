Ferì con cacciavite uomo davanti a un bar, fermato per tentato omicidio

Non c'era stato un preciso motivo per l'aggressione, avvenuta nella serata del 12 gennaio, fuori da un bar in via Ponte Seveso a Milano, ma la vittima aveva ricevuto un fendente all'addome con un cacciavite, con una ferita talmente profonda da far uscire parte delle viscere. Ieri i poliziotti del commissariato Garibaldi-Venezia, guidati da Salvatore De Bartolomeis, sono riusciti a trovare il responsabile e a fermarlo per tentato omicidio. Si tratta di un 40enne algerino, irregolare, senza fissa dimora e con precedenti per violenza e minaccia, danneggiamento e porto d'armi abusivo (risalenti nel 2015, quando per la prima volta e' stato censito sul territorio nazionale). L'uomo e' stato fermato dagli uomini del commissariato in piazza Caiazzo, riconosciuto dagli agenti in borghese, che hanno poi richiamo le volanti di zona. Il 40enne ha parzialmente ammesso i fatti: la notte del 12 gennaio si trovava davanti al bar, dove era in corso la proiezione di una partita di calcio; si e' probabilmente sentito preso in giro dalla vittima, un 29enne italiano e dal suo amico 38enne, e ha reagito d'impulso. Una lite per futili motivi che e' costata al 29enne una prognosi di 40 giorni. L'aggressore e' stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza dei palazzi della zona: la sera dei fatti aveva uno zaino, delle scarpe e un cappellino, che sono risultati inconfondibili per gli investigatori. Dopo l'identificazione e la misura cautelare chiesta dal pm, il fermo e' stato convalidato dal gip, visto che - durante l'interrogatorio di garanzia - l'uomo ha parzialmente ammesso le accuse.