Ferisce coinquilino in via Primaticcio dopo lite e poi scappa

Dopo una lite per futili motivi, un uomo ha accoltellato all'addome e in altre parti del corpo il suoi coinquilino in un appartamento di via Primaticcio, a Milano. L'aggressore e' ricercato dalla polizia, mentre la vittima, un 34enne di origine polacca, e' stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Il tragico evento è accaduto dopo la mezzanotte di ieri. Secondo quanto spiegato dalla vittima, a colpirlo ripetutamente con un piccolo coltello da cucina sarebbe stato un uomo da lui ospitato in casa da qualche giorno, e con il quale ieri sera sarebbe scoppiata una lite. La vittima è stata notata e soccorsa dagli agenti di una Volante mentre si trovava in strada dove era scappato. Nessuna traccia invece dell'aggressore che dopo il ferimento si è dato alla fuga. La polizia sta cercando di identificarlo e individuarlo.