Fermato con un taser, prima volta a Milano. Salvini: "Strumento efficace"

Un cittadino egiziano di 34 anni e' stato bloccato grazie all'utilizzo del 'taser', dopo aver aggredito un agente mordendogli un dito fino a staccargli un polpastrello. E' accaduto ieri sera in via Mambretti, strada periferica del capoluogo lombardo, tra Certosa e Quarto Oggiaro. L'uomo e' stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate, reati per i quali gia' aveva dei precedenti. A segnalarlo erano stati alcuni cittadini che lo avevano visto, con un martello, devastare auto e pensiline della Stazione Certosa. Sul posto sono intervenute immediatamente cinque volanti della Polizia. L'egiziano si sarebbe quindi scagliato contro gli agenti.

E' la prima volta in cui si è reso necessario l'utilizzo di un taser da parte della Polizia a Milano. Gli agenti, spiega una nota del Viminale, hanno seguito la procedura e sono stati costretti a utilizzare lo strumento. "Complimenti alle forze dell'ordine - commenta il ministro dell'Interno, Matteo Salvini -. Quanto successo a Milano conferma l'importanza di estendere l'uso del taser, come previsto nel decreto Sicurezza, per essere ancora più efficaci nel contrastare i malviventi. Dalle parole ai fatti"

"Ancora una volta ringrazio le forze dell'ordine per l'ottimo lavoro che svolgono quotidianamente in una citta' - commenta l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato - dove, dopo anni di politiche del centro sinistra lassiste e benaltriste, ormai succede di tutto. Esprimo inoltre la mia vicinanza al povero poliziotto ferito, che potrebbe avere una prognosi di 50 giorni"