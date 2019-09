Ferpi Lombardia, Alessandro Papini confermato per il secondo mandato

Sala gremita in Ferpi per l’Assemblea dei soci lombardi, che ha votato, mercoledì 18 settembre, il nuovo Comitato lombardo dell'associazione confermando per la seconda volta Alessandro Papini come Delegato regionale di Ferpi Lombardia.

Papini è docente di “Comunicazione istituzionale e nuovi media” presso l’Università IULM, già Managing Director di Leftloft, e oggi dirigente in Regione Lombardia con delega alla comunicazione degli eventi della Presidenza. Eletto per la seconda volta alla guida della più grande delegazione regionale della Ferpi, ha ringraziato il Presidente Rossella Sobrero e il Segretario generale Rita Palumbo per il sostegno e presentato il programma per il prossimo triennio.

"Dopo aver consolidato il ruolo della delegazione lombarda di Ferpi nella città di Milano, nei prossimi tre anni di mandato ci impegneremo per estendere e sviluppare il network dei comunicatori anche a livello regionale. Ferpi, in Lombardia, deve continuare a restare centrale perché, ad oggi, è espressione di un territorio in cui il comparto della comunicazione e delle RP, online e offline, assume un ruolo sempre più preminente grazie alla dinamicità di istituzioni, aziende e mondo delle rappresentanze".

“La professione sta affrontando un momento di grande trasformazione. Le certezze di ieri appaino oggi non più attuali e le tendenze di domani prefigurano scenari di ibridazione tra sistemi della comunicazione, innovazione tecnologica, digital e intelligenza artificiale mai immaginati prima. In un mondo caratterizzato da relazioni sociali sempre più pervasive e avvolgenti, saper comprendere e interpretare i cambiamenti in corso in questo ambiti rappresenta il vero valore aggiunto di un’Associazione come la Ferpi.”