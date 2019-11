Ferrari diversifica il brand e apre un ufficio a Milano

Ferrari aprirà un ufficio a Milano per seguire lo sviluppo del marchio. E' l'annuncio fatto oggi da Louis Camilleri, amministratore delegato, presentando i conti del terzo trimestre della Casa di Maranello. "Per assicurare la perfetta e coerente esecuzione' della diversificazione del brand - ha dichiarato - abbiamo messo insieme un team con esperienza e dedicato' a questo che 'a breve aprira' un ufficio a Milano'.

Ferrari verso partnership con Armani e Bottura

Ferrari e' pronta a diversificare il proprio business, ma sempre "con un forte focus sul made in Italy". Lo ha aggiunto Camilleri nel corso della conferenza telefonica sui risultati del terzo trimestre. Il gruppo di Maranello ha siglato un accordo "di lungo termine" con il gruppo Giorgio Armani e nella parte finale del 2020 aprira' a un ristorante con lo chef Massimo Bottura, alla guida del 'tristellato' Osteria Francescana. L'obiettivo della diversificazione e' di "catturare piu' valore" dal lato del retail e l'obiettivo e' che contribuisca al "10% di tutta la profittabilita' (l'ad Camilleri ha precisato di riferirsi all'Ebit, ndr) di Ferrari entro i prossimi 7-10 anni", spiegano le slide che accompagnano la conference call.

Ferrari ha alzato le stime per il 2019 perche' il terzo trimestre dell'anno e' stato "un altro forte trimestre" e per gli "alti ordini". A sottolinearlo, in una conferenza telefonica con gli analisti, e' stato Camilleri, precisando che la scelta e' stata in generale dovuta "al buon momento del nostro core business". Il gruppo, ha ricordato il manager, la settimana prossima svelera' la quinta nuova auto del 2019: "siamo molto eccitati per le caratteristiche di questo nuovo modello", ha concluso.

Ferrari, titolo sospeso in Borsa per eccesso di rialzo

I conti sopra le attese e la revisione al rialzo delle stime per l'intero 2019 hanno spinto Ferrari in Borsa: il titolo, gia' ben intonato in vista della pubblicazione della trimestrale, e' stata sospesa con un guadagno teorico del 5,57%. Il titolo e' poi rientrato in contrattazione a +5,92%. Ogni azione del gruppo vale dunque 153 euro: si tratta dei massimi storici per la casa di Maranello. Nella call con gli analisti delle 15 Ferrari presentera' anche "un quadro generale della strategia finalizzata alla diversificazione del marchio Ferrari".