Ferrovie, Gibelli (Fnm): “Sì a concorrenza ma regole chiare valide per tutti"

“Le gare non ci preoccupano, come hanno dimostrato le ultime azioni del Gruppo, a cominciare dall’offerta che abbiamo presentato per il 50% dell’Azienda Trasporti Verona (ATV). Come soggetto industriale vogliamo costruire alleanze dove si presentano le opportunità. Se si apre il mercato però, questo deve valere per tutto e per tutti”. Lo ha detto il presidente di FNM S.p.A. Andrea Gibelli, intervenendo oggi pomeriggio al convegno “IV Pacchetto Ferroviario: apertura del mercato del TPL e governance dell’infrastruttura ferroviaria: quali scenari per il settore?”.

Ai lavori sono intervenuti, tra gli altri, David Sassoli (vice presidente Parlamento europeo, relatore del IV Pacchetto Ferroviario), Andrea Camanzi (presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti), Massimo Roncucci (presidente Asstra), Roberto Zucchetti (coordinatore Area Economia dei Trasporti CERTeT Bocconi), Fabrizio Garavaglia (vice presidente FNM S.p.A.), Aldo Colombo (direttore generale Infrastrutture e Mobilità Regione Lombardia), Angelo Mautone (direttore Divisione 3 Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi e per il TPL Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Alessandro Noce (responsabile Direzione Agroalimentare e Trasporti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

“Va costruito un sistema di regole nazionali ben definite e senza strettoie – ha aggiunto Gibelli – in modo che il IV Pacchetto Ferroviario sia una grande opportunità e non una occasione mancata. Si devono creare le condizioni perché anche i soggetti più piccoli possano competere e lavorare al pari di altri”.