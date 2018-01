Ferrovie, i tavoli non bastano: fare qualcosa sulla sicurezza. Le reazioni

Treno deragliato, ora si investa davvero su rete ferroviaria e sicurezza

Non bastano i tavoli sulla sicurezza. Questa la linea comune della politica Sala: "Non c’è più tempo da perdere. Vanno rafforzate le linee dei pendolari". Salvini: "Attenzione a tagliare sulla sicurezza". Rosati (Leu): "Spregiudicato e cinico il segretario della Lega, che si lancia in uno sproloquio per scaricare la responsabilità a tutti, tranne a chi ha governato, loro".





In prefettura a Milano per il vertice col ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio sull'incidente ferroviario a Pioltello (Mi) sono arrivati anche il sindaco di Milano Beppe Sala e il governatore della Lombardia Roberto Maroni. Presente anche il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borelli.