Ferrovie lombarde, Fontana: "Ho segnalato a Salvini percorsi a rischio"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – A margine della conferenza stampa del dopo giunta, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano informazioni circa la manutenzione della rete ferroviaria e i nuovi treni in arrivo. Per quanto riguarda le manutenzioni, Fontana ha voluto anzitutto ringraziare pubblicamente il macchinista che venerdi’ sera si e’ accorto di un giunto rotto sui binari della Linea Milano-Lecco, fra Arcore e Carnate, evitando in questo modo qualunque tipo di conseguenza. “Proprio perche’ la sicurezza dei pendolari non puo’ dipendere dai riflessi dei macchinisti – ha detto – bisogna garantire che la rete sia in piena efficienza, perche’ e’ chiaro necessiti di manutenzione ordinaria e straordinaria. Abbiamo gia’ chiesto a Rfi un cronoprogramma preciso e dettagliato degli interventi e di questo, come dei treni che Fs ci ha garantito, parleremo nella cabina di regia che sara’ convocata entro la fine della settimana”.

Sono la S9 Saronno-Albairate; la S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco; la Milano Porta Genova-Mortara; la Bergamo-Treviglio e la Milano-Carnate-Lecco le tratte ferroviarie che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, d’accordo con Trenord, ha segnalato al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, perche’ ritenute piu’ a rischio e quindi piu’ ‘bisognose’ di un maggior presidio delle Forze dell’Ordine. “L’indicazione – spiega il presidente Fontana – giunge dopo che, venerdi’ scorso lo stesso ministro, a Milano per il Comitato provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, aveva chiesto di conoscere le linee di Trenord a piu’ alta pericolosita’ cosi’ da “poter organizzare dei pattuglioni di uomini e donne in divisa per garantire piu’ sicurezza”.