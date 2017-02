Ferrovie Nord Milano

Ferrovie Nord: conferma ipotesi fusione Trenord-Atm Milano



Il Gruppo ferrovie Nord Milano (Fnm) conferma le indiscrezioni di stampa sul progetto di fusione tra Trenord (50% Fnm e 50% Trenitalia) e Atm (100% Comune di Milano). Lo si legge in una nota in cui il gruppo di Piazza Cadorna, controllato al 57,57% dalla regione Lombardia, al 14,74% da Fs e al 3,74% dal gruppo Gavio, precisa che "sono attualmente in corso analisi e valutazioni preliminari in merito alla fattibilita' di una eventuale operazione di integrazione, che potrebbe coinvolgere Fnm, la societa' partecipata Trenord Srl e il Gruppo Atm". Brillante il titolo in Piazza Affari (5,77% a 0,55 euro), tra i migliori fin dall'apertura ed un rialzo di oltre il 10% da inizio anno.