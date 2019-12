Ferrovie Nord Milano, ecco il primo treno della nuova flotta

Presentato in mattinata il nuovo treno alta capacita' per il Servizio Ferroviario della Regione Lombardia, alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'Assessore Claudia Maria Terzi, presso l'impianto manutenzione TRENORD Milano Fiorenza, Viale Porta Est 2. FNM S.p.A. aveva infatti recentemente sottoscritto un accordo quadro per la fornitura di treni a media capacità per il servizio ferroviario regionale. In base a quanto stabilito dal programma, è previsto l'acquisto di 176 nuovi treni prevedendo un finanziamento di 1,6 miliardi di euro da parte di Regione Lombardia.