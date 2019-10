FERROVIENORD su lavori via Filarete a Milano: si proceda a sistemazione alberi

In occasione della seduta di oggi della Commissione del Comune di Milano, FERROVIENORD ha confermato la necessità di procedere a un intervento di sistemazione degli alberi dell'area che costeggia i binari lungo via Filarete a Milano. “Nell’incontro odierno della Commissione del Comune di Milano abbiamo ribadito, come in tutti i precedenti incontri, che in via Filarete è necessario un intervento per garantire la sicurezza di tutti, che deve essere il primo obiettivo da salvaguardare. - ha spiegato il presidente di FERROVIENORD Paolo Nozza. - Abbiamo mantenuto la nostra posizione di ascolto e dialogo con i residenti della via, dando ulteriore disponibilità a organizzare un sopralluogo congiunto, la prossima settimana, sull’area di nostra proprietà in via Filarete, per rilevare l’ammaloramento delle piante e dare quindi seguito ai necessari lavori di messa in sicurezza".