Ferrovienord, tre gare per acquistare 161 treni: bandi da settembre

Roberto Maroni e Andrea Gibelli

I Consigli di Amministrazione di Ferrovienord S.p.A. e di FNM S.p.A. hanno deliberato l’avvio delle procedure di gara per l’acquisto di 161 nuovi treni, in attuazione di quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale della Lombardia dello scorso 24 luglio (n. X/6932) e dalla legge regionale “Assestamento al bilancio 2017–2019”. Si tratta di 3 gare destinate all’acquisto di 3 diverse tipologie di treni (media capacità, alta capacità e diesel), che saranno pubblicate a partire dal prossimo mese di settembre. Il finanziamento massimo previsto è di 1.607.000.000 euro. Le forniture, sempre in base a quanto previsto dalla Regione, dovranno concludersi entro il 2025. I nuovi treni saranno dotati di tutti i più moderni standard tecnologici e di accessibilità. Questo il dettaglio.

GARA 1 (Media Capacità) - Fornitura di convogli ferroviari a Media Capacità, bidirezionali, a composizione bloccata, a trazione elettrica 3 kV e potenza distribuita con opzione per il servizio della logistica ricambi per la manutenzione programmata nel periodo di garanzia. La quantità minima garantita è di 31 convogli, destinati alle linee a media frequentazione (200 posti a sedere), per un importo stimato di 217 milioni di euro.

GARA 2 (Alta Capacità) - Fornitura di convogli ferroviari ad Alta Capacità, bidirezionali, a composizione bloccata, a trazione elettrica 3kV e potenza distribuita per il trasporto ferroviario, con opzione per il servizio della logistica ricambi per la manutenzione programmata nel periodo di garanzia. La quantità minima garantita prevede 60 treni in configurazione lunga (500 posti a sedere) e 40 treni in configurazione corta (400 posti a sedere), destinati alle linee ad alta frequentazione, per un importo stimato in 1.070 milioni di euro.

GARA 3 (diesel) - Fornitura di convogli ferroviari, bidirezionali, a composizione bloccata, a trazione diesel per il trasporto ferroviario, con opzione per il servizio della logistica ricambi per la manutenzione programmata nel periodo di garanzia. La quantità minima garantita è di 30 convogli, destinati alle linee non elettrificate (150 posti a sedere), per un importo complessivo stimato di 195 milioni di euro.

PROCEDURE E COLLAUDI - Agli importi per le singole gare vanno aggiunte le spese per l’espletamento delle procedure di affidamento e per tutte le operazioni di collaudo fino alla messa in servizio dei treni e gli oneri per il ricorso al mercato finanziario per il rispetto delle condizioni contrattuali delle forniture.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE – Per l’espletamento delle gare sarà utilizzato il Sistema di Qualificazione istituito da FNM lo scorso anno. Questo Sistema prevede che solo le aziende che rispettano determinati requisiti di ordine generale (come l’onorabilità), di capacità tecnica (tra cui fatturato specifico per tipologia di categoria e certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e successive) e di capacità economico-finanziaria (fatturato complessivo e affidabilità economico-finanziaria) possono essere invitate alle procedure di gara per l’acquisto e manutenzione di nuovi treni.

RINNOVAMENTO FLOTTA - “Con le delibere di oggi – spiega il presidente Andrea Gibelli – diamo immediata e piena attuazione a quanto deciso da Regione Lombardia. L’impegno straordinario garantito dalla Regione stessa si aggiunge agli investimenti già messi in campo negli ultimi anni: quasi 500 milioni di euro dal 2015 al 2018 con la messa in servizio di 45 nuovi convogli. L’espletamento delle tre gare ci consentirà di rinnovare in maniera radicale la flotta dei treni, con l’obiettivo di fornire un servizio sempre migliore alle centinaia di migliaia di persone che ogni giorno viaggiano in Lombardia”.