Festa de l’Unità, Bussolati:" Dall'8 al 23 luglio allo Scalo Farini"



"Sedici giorni di dibattiti, approfondimenti sulla politica e sulla cultura, presentazione di libri, musica e buona cucina. Dall’8 al 23 luglio torna la Festa de l’Unità, quest’anno all’ex Scalo Farini (in via Valtellina 7), con lo slogan: Oggi Milano, domani Lombardia. La riqualificazione delle aree dismesse e il futuro degli scali hanno una grande rilevanza strategica per Milano e per la sua identità urbana; non è un caso, infatti, che abbiamo scelto questa location per parlare della Lombardia che verrà. La Festa de l’Unità è un’occasione, che ad oggi solo il Partito Democratico mette in piedi, per fare comunità, dialogare e progettare su tanti temi: dal lavoro alla scuola, dai diritti alla sicurezza, e molto altro". Così Pietro Bussolati, segretario metropolitano, sulla Festa de l'Unità del PD Milano Metropolitana, che si svolgerà quest'anno dall'8 al 23 luglio all'ex Scalo Farini.