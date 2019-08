Festa de l'Unità: "clima di futuro"? No, qui pare essere su Marte...

Festa de l'Unità: "clima di futuro"? No, pare essere su Marte

Più che “clima di futuro”, come recita lo slogan della Festa de l’Unità di Milano, qui sembra di essere su Marte. E sì, perché mentre l’Italia si divide tra pro e contro il governo Pd-M5S e al Quirinale tentano di stanare le reginette della melina, a Milano il Pd “mette al bando la plastica”. Ci si aspettava una pioggia di confronti serrati coi leader del movimento di Beppe Grillo, o il redde rationem con la Lega di Salvini e invece….Roba da non credere. La verità è che il Pd di Milano – nonostante il generoso impegno di Silvia Roggiani – è Sala dipendente. Non riesce a guardare oltre le finestre di palazzo Marino, nell’attesa di proiettare il sindaco (a lui piacendo) nell’orbita del secondo mandato. Milano, è vero, sta vivendo una stagione particolare, dopo Expo le Olimpiadi, per la gioia di imprese, commercianti e albergatori. Langue la periferia, ma si sa lì i voti li prende la Lega.

Il Diavolaccio