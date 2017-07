Festa de l'Unità, Sala sceglie Gori: "Incontro Giorgio, Renzi non lo vedrò"

Sala: domani non vedo Renzi a Milano, stasera da Gori a festa Pd

Il sindaco di Milano Beppe Sala non incontrerà domani a Milano il segretario del Pd Matteo Renzi in occasione della sua visita a in città. "Non penso di vederlo, penso di andare stasera alla festa dell'Unità perché c'è Giorgio Gori e poi il mio turno è in chiusura domenica sera, domani non ce la faccio" ha detto Sala parlando della possibilità di incontrare Renzi a margine della presentazione di Milano XL a Palazzo Marino.

Lombardia: Sala, Maroni premier? Sarebbe sorpresa ma improbabile

Ai rumors che danno Roberto Maroni, come candidato premier del centrodestra preferito da Silvio Berlusconi, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, risponde che "sarebbe abbastanza una sorpresa". "Maroni e' persona di qualita' e potrebbe essere un candidato importante" ha osservato Sala che pero' ha aggiunto: "Se dovessi dire la mia, mi sembra un po' improbabile. Credo che abbia la volonta' forte di ricandidarsi per la Regione Lombardia". Il sindaco ne ha parlato con i giornalisti a margine di un evento sulla moda a Palazzo Marino.