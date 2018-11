Festa del Risotto a Milano: due giorni di degustazioni e spettacoli

Cascina Merlata Partnership e EAT Urban presentano la seconda edizione della “Festa del risotto a Milano”. Dopo il successo della prima edizione, tenutasi a novembre 2017, questo singolare appuntamento torna a Milano e viene ospitato in Cascina Merlata, una storica cascina risalente al XIX secolo, con un’ampia corte, in via Pier Paolo Pasolini 3, a Milano. L'evento – che ha il patrocinio del Comune di Milano – rientra nel programma di eventi gratuiti di Cascina Melata Partnership, coordinata da EuroMilano.

A preparare i risotti sarà la “Confraternita della Pentola” di Senago, storici cuochi esperti nella preparazione del tipico risotto alla milanese impreziosito con Zafferano Leprotto, partner anche della prima edizione della festa e il riso Carnaroli a filiera cortissima coltivato nel milanese dalle aziende agricole del Distretto Riso e Rane. Inoltre, si potranno degustare birra e vini agricoli e artigianali, grazie alla collaborazione con PARC prodotti agricoli in catering. Durante le giornate si terrà un ricco programma di workshop dedicati ad adulti e bambini, talk sull'agricoltura locale e un mercato agricolo con produttori a Km0. Non mancherà l'intrattenimento musicale con band e cantautori milanesi.

Fra i laboratori della due giorni, quello a cura di ZafferanaMi, produttori di zafferano artigianale locali, alle porte di Milano, dedicati alla scoperta dello zafferano durante i quali verrà spiegato, ad adulti e bambini, come piantare i bulbi, come ricavare lo zafferano dalla sfioratura dei pistilli. Diversi laboratori realizzati da aziende agricole che vivono il Parco Agricolo Sud Milano, testimonianze dirette della campagna agli abitanti della città: il laboratorio sulla preparazione del formaggio, per bambini dai 4 anni in su, a cura di Azienda Agricola Zipo; il laboratorio per adulti e bambini sull'insacco dei salumi, a cura della Cascina Cassinetta dei Ronchi; il laboratorio con la c'era d'api, per realizzare candele con bambini dai 3 anni in su, con l'apicoltore Mauro Veca.

L’evento, gratuito, prevede la degustazione per tutto il giorno, dalle 10 alle 22, del risotto tipico lombardo e di una ricetta povera e squisita, il risotto con limone, crescenza e rosmarino: oltre ad assaggiare i risotti si potranno ricevere ricettari, pratici frigo box e vassoi firmati dal simpatico Leprotto.

Inoltre la Confraternita della Pentola devolverà parte del ricavato dell'evento a progetti sociali di accoglienza abitativa. Negli orari pomeridiani e serali non mancherà l'intrattenimento musicale con 4 giovani band selezionate per la profonda ricerca e conoscenza delle tradizioni musicali lombarde e tradizionali milanesi: i SottoScritti, Band Quarter Malnatt e i Fatti Così.

Per informazioni e programma:

www.cascina-merlata.net

www.facebook.com/events/290226295134379