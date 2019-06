Festa dell'Inter, Salvini: "Sala faccia il sindaco e non il furbo"

Una festa del tifo organizzato dell'Inter ai giardini pubblici Indro Montanelli e' l'ultimo oggetto di contesa tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il fatto che la location e' considerata da molti non idonea. "Il sindaco faccia il sindaco, non faccia il furbo. Lo deve decidere il sindaco del Comune di Milano" ha attaccato oggi il vicepremier, rispondendo a Sala, che gli chiedeva se possa lui garantire che sia il luogo adatto in quanto titolare del Viminale. "Io garantisco l'ordine pubblico, poi non sono io il sindaco di Milano che decide se si va nei giardinetti, alla stazione, al parco, in piazza o in cima a un grattacielo" ha ulteriormente replicato Salvini parlandone con i cronisti oggi a margine di una sua visita all'Universita' Cattolica di Milano. "Io garantisco che si svolga regolarmente poi se lo fanno all'Idroscalo, ai giardinetti, al Parco Sempione o nel parcheggio di un supermercato non sta a me deciderlo" ha concluso.