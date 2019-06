"Festa dell'Unità come eroina": la Lega insiste sulla polemica choc

Festa dell'Unità nel boschetto di Rogoredo, noto per essere centrale dello spaccio a Milano: prosegue il botta e risposta tra Lega e Pd. Tutto, come raccontato da Affaritaliani.it Milano, è iniziato da un meme shock del consigliere milanese del Carroccio Max Bastoni, che su Facebook aveva commentato: "Dopo l'eroina il Festival dell'Unità. aumenta il degardo al boschetto di Rogoredo". A Bastoni aveva risposto il segretario metropolitano dei Dem Silvia Roggiani.

Ora la controreplica del leghista, che dichiara: "Se a metà anni '50 il marxismo è stato l’oppio degli intellettuali, per dirla con Raymond Aron, oggi le idee del Pd sono la morfina con cui sono stati capaci di anestetizzare i milanesi sulle miserie della città grazie alle luci abbaglianti dei pochi eventi realizzati per ricchi e alla bulimia edile fatta passare per progresso".

A dar man forte a Bastoni anche il consigliere regionale della Lega Silvia Scurati, che risponde al passaggio polemico sulla bufera che ha travolto il sindaco di Legnano: "Tutta la storia del Pd è ricca di inchieste e processi per reati gravissimi: corruzione, peculato, associazione a delinquere, appalti e concorsi pubblici truccati, favoreggiamento. Negli ultimi sette anni 1043 arresti. Parlare del Sindaco di Legnano Gianbattista Fratus - a cui va tutta la mia stima incondizionata - è come lucidare i pavimenti del Titanic mentre affonda".