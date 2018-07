Festa dell'Unità, a Treviglio un sexy shop tra gli sponsor

Treviglio, un sexy shop tra gli sponsor della Festa dell'Unità

La Festa dell'Unità diventa hot. Almeno a Treviglio, provincia di Bergamo. Come racconta il Giorno, infatti, uno degli sponsor della kermesse che comincerà giovedì 19 luglio nella cittadina bergamasca è un sexy shop. Lo sponsor a tinte piccanti si chiamna "L'isola del piacere". Sulla stessa pagina Facebook dell'evento dei militanti Pd e della sinistra appare il logo del negozio con la sponsorizzazione, sul quale campeggia una donna in preda al piacere durante un incontro intimo.

Non proprio la sponsorizzazione classica per la Festa dell'Unità. E non è tutto. Come spiega sempre il Giorno, il negozio non si ferma a un contributo in denaro ma fornirà anche dei premi per la lotteria finale. Già, al fianco delle solite bottiglie di vino e prodotti caseari del territorio ecco qualche sex toys, magari per provare a tirare su di morale i militanti usciti malconci dalle elezioni del 4 marzo.

Qualche attivista di sinistra, spiega il Giorno, si è lamentato ma il presidente dell'associazione Amici della Festa dell'Unità, Alberto Vertova, ha spiegato: "Nei gestori del negozio abbiamo trovato persone disponibili, che hanno voluto darci una mano e abbiamo accettato la sfida. In fondo la nostra vuole essere una festa per tutti i gusti".